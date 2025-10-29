The Swiss voice in the world since 1935

Nicaragua nombra la quinta ministra de Salud en siete años

San José, 29 oct (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron este miércoles a la diputada suplente Meyling Lizeth Brenes Calderón como nueva ministra de Salud, la quinta en los últimos siete años.

Brenes Calderón, médica y cirujana de profesión, reemplaza a Ofelia María Villalobos Bravo, quien renunció a su cargo como titular del Ministerio de Salud de Nicaragua cinco meses después de su nombramiento, según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La nueva titular del Ministerio de Salud se graduó en medicina y cirugía en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2013. EFE

