Nicaragua nombra nueva encargada de negocios en EE.UU. y el co-canciller retorna a Managua

3 minutos

San José, 30 ene (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó este viernes que nombró a la diplomática Guisell Socorro Morales Echaverry como nueva encargada de negocios en Estados Unidos, donde Managua no tiene embajador desde febrero de 2024.

En tanto el co-canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres, que ejercía de encargado de negocios interino de Nicaragua en Washington, retomará sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Managua, indicó la Cancillería en una declaración.

La nueva encargada de negocios en la Embajada de Nicaragua en Washington se desempeñaba como ministra Asesora para Políticas y Relaciones Internacionales.

Morales Echaverry ha sido embajadora ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los Gobiernos de Cuba y Portugal.

Es hija del fallecido guerrillero sandinista Ricardo Morales Avilés, asesinado por la Guardia Nacional en 1973.

Nicaragua se quedó sin embajador en EE.UU., luego de que el copresidente del país, Daniel Ortega, aceptara el retiro por jubilación de Francisco Obadiah Campbell Hooker al que había designado como su representante ante la Casa Blanca desde el 14 de mayo de 2010.

Estados Unidos tampoco tiene embajador en Managua, después de que en julio del 2022 el Gobierno de Ortega le retirara el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez como nuevo embajador estadounidense en Managua, tras su presentación ante el Senado de EE.UU.

Durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rodríguez había respondido a una pregunta sobre si Nicaragua cumple los requisitos para seguir formando parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés).

El diplomático respondió que «apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua» y que «sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que tenemos que considerar seriamente».

La Cancillería de Managua calificó de «injerencista insigne, irrespetuoso y nada diplomático» a Rodríguez y retiró su consentimiento, y enfatizó que «no será bajo ninguna circunstancia admitido en Nicaragua».

EE.UU. fue uno de los países que rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.

EE.UU. continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua, la principal fuente de remesas familiares y uno de los destinos preferidos de los migrantes nicaragüenses. EFE

mg/mt/gad