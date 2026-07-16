Nicaragua notifica al Gobierno italiano su intención de romper las relaciones diplomáticas

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Roma, 16 jul (EFE).- Nicaragua ha notificado al Gobierno italiano su intención de romper las relaciones diplomáticas, después de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos de Aldo Moro, y que se refugió hace años en el país latinoamericano.

Tajani recordó este miércoles en Madrid durante una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) la figura del líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas en 1978, y «denunció que el Gobierno de Nicaragua sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano», informó este jueves en una nota el ministerio de Exteriores.

El ministro agregó que el Gobierno de Nicaragua «se niega a atender las solicitudes de extradición presentadas por la justicia italiana».

«El Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos. Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo», explicó.

Y anunció que «en respuesta a la nueva intervención del ministro Tajani sobre la extradición de Casimirri, el Gobierno de Nicaragua ha notificado al Gobierno italiano su intención de romper las relaciones diplomáticas con Italia».

Casimirri, de 74 años, es un exmiembro de las Brigadas Rojas condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves del grupo terrorista, entre ellos el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978.

Según la justicia italiana, formó parte del comando que atacó la escolta de Moro en la vía Fani, donde murieron cinco agentes, y también fue condenado por otros asesinatos cometidos por la organización.

Huyó de Italia a comienzos de los años ochenta y desde 1983 reside en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y ha desarrollado una actividad empresarial en el sector de la restauración. EFE

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