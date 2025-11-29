Nicaragua ofrece su amistad al nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

San José, 29 nov (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron este sábado al nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas, el opositor Godwin Friday, quien derrotó e impidió que Ralph Gonsalves, aliado de los sandinistas, cumpliera su objetivo de gobernar por sexto mandato consecutivo.

«Nuestras congratulaciones al primer ministro electo, hermano Godwin Friday, a quien ofrecemos amistad y solidaridad», señaló el Ejecutivo sandinista en una declaración suscrita por el matrimonio Ortega Murillo.

La pareja presidencial nicaragüense también expresó al nuevo primer ministro su «firme voluntad de unir esfuerzos en las necesarias luchas contra la injusticia climática y la pobreza, y el derecho de los pueblos a vivir en paz, seguridad y bienestar».

En su mensaje, el Gobierno de Nicaragua saludó y felicitó al pueblo y Gobierno de San Vicente y las Granadinas «por la ejemplar» jornada electoral realizada el pasado jueves.

Igualmente saludó «al compañero Ralph Gonsalves, quien ha sabido acompañar los procesos de soberanía nacional de nuestros pueblos» desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

El opositor Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés) obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de San Vicente y las Granadinas. Según los resultados preliminares publicados el viernes, el NDP, liderado por Friday, obtuvo 14 de los 15 escaños del Parlamento.

Gonsalves, de 79 años y el primer ministro más longevo del Caribe, es el único candidato del Partido de la Unidad Laborista (ULP) que logró un escaño en las elecciones de este jueves.

San Vicente y las Granadinas, una treintena de islas situadas en las Antillas Menores, fue colonia británica hasta 1979 y es parte de la Mancomunidad de Naciones y de la Comunidad del Caribe (Caricom). EFE

