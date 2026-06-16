Nicaragua otorga la duodécima concesión minera a una empresa china tras sanciones de EEUU

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San José, 16 jun (EFE).- El Gobierno nicaragüense otorgó una concesión minera de 11.042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A., la duodécima a una compañía de China tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero de Nicaragua, informó este martes el Diario Oficial La Gaceta.

La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó por primera vez una concesión minera a esa firma china, concretamente entre los municipios de San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, La Libertad y Santo Domingo, provincia de Chontales (centro).

El Gobierno sandinista ha cedido entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 19 empresas chinas que ocupan 1.274.908,33 hectáreas, lo que representa más del 8,5 % del territorio nicaragüense, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río, en un informe titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, lo que significó un incremento del 44,4 % respecto a 2024 (cuando se exportaron 1.391,6 millones de dólares), según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los datos del Banco Central.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales.

Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea (UE) fueron los principales destinos del oro nicaragüense, de acuerdo con la información.

La Fundación del Río advirtió que «los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos'», entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. EFE

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