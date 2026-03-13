Nicaragua otorga otra licencia a minera china en zonas que suman el 8,5 % del territorio

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San José, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este viernes una nueva concesión minera a cielo abierto a una empresa china, con una superficie total de 2.500 hectáreas, en el departamento de Madriz, fronterizo con Honduras, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Palacagüina Mining, representada en Nicaragua por el ciudadano chino Minhui Sun, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado La Guadalupana, según el acuerdo estatal.

Ese lote está ubicado en el municipio de Sam Juan del Río Coco, del departamento (provincia) de Madriz, de acuerdo con la información.

Con ese nuevo título, el Gobierno nicaragüense, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 72 lotes a 16 empresas chinas que ocupan 1.015.725,44 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense, según la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’.

Tanto oenegés ecologistas como organismos opositores han rechazado estas nuevas concesiones y exigido la anulación de estas licencias.

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz.

Esa ONG ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.

Tampoco han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país.

Asimismo, ha advertido que «los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos'», entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Según la Fundación del Río, el Ejecutivo sandinista también ha modificado el marco jurídico de Nicaragua «para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas».

Esas reformas, entre otros aspectos, permiten sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuestas a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y continuar entregando concesiones en alianzas con empresas de origen chino dentro de áreas de reservas mineras. EFE

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