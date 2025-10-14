Nicaragua pide a la FIFA investigar operativo policial antes de partido contra Costa Rica

3 minutos

San José, 13 oct (EFE).- La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) pidió este lunes a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) investigar un operativo policial costarricense contra uno de los seleccionados de Nicaragua previo al partido con Costa Rica de la cuarta jornada de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

En una declaración, la Fenifut expresó su «más enérgica protesta» ante las autoridades costarricenses y ante la FIFA por un incidente ocurrido minutos antes del inicio del partido entre las selecciones de Nicaragua y Costa Rica en el Estadio Nacional de San José.

«En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia», reclamó la Fenifut, que no identificó al futbolista.

Esa entidad indicó que dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, «generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel» de la Azul y Blanco.

La Fenifut hizo notar de que el seleccionado nacional se encuentra en territorio costarricense desde el pasado sábado por la noche, y que las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos, y que incluso participaron en la reunión de seguridad celebrada la mañana de este lunes en el propio Estadio Nacional.

«Resulta, por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo minutos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional», denunció.

En su comunicado, la Fenifut reafirmó su respeto absoluto al Estado de Derecho y a las leyes vigentes en todos los países donde participa, «así como su convicción de que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario».

«No obstante, rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición internacional», apuntó.

Por tanto, la Fenifut exigió «que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA, y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial».

La prensa deportiva costarricense y nicaragüense identificó al volante Byron Bonilla, quien hizo un gol de penal al experimentado portero Keylor Navas en el partido de ida, en Managua, como el jugador nicaragüiense a quien se intentó detener antes del partifo

La fase final de la eliminatoria de la Concacaf se disputa en tres grupos. El primer lugar de cada grupo se clasificará al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares obtendrán el derecho a disputar el torneo de repesca intercontinental.

Costa Rica y Nicaragua forman parte del Grupo C, que integran además Honduras, que la lidera con 8 puntos, y Haití. EFE

mg/hbr

(foto)