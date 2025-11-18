Nicaragua pide a los países del norte global frenar la «locura climática» ante la COP30

2 minutos

San José, 18 nov (EFE).- Nicaragua demanda a los países del norte global frenar la «locura climática», honrar sus «obligaciones históricas» y acoger una política de reparación de daños, principalmente para los países más vulnerables a la crisis climática, durante la COP30 que se desarrolla en Brasil, según han informado este martes las autoridades en Managua.

En su mensaje, leído por el ministro de Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua, Javier Gutiérrez, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, considera insuficientes las acciones para frenar la «locura climática» por lo que -ha dicho- es urgente que los países del norte global honren el pleno cumplimiento de sus obligaciones de financiación climática.

En ese sentido, Nicaragua ha pedido a los países respetar el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y capacidades respectivas, fundamento de la justicia climática internacional.

Nicaragua ha argumentado que no es un país causante del cambio climático porque solamente emite un 0,05 % del total de los gases efecto invernadero, pero en cambio sufre los embates por el clima.

Asimismo, Managua rechaza «enérgicamente» que se intente comercializar la «Madre Tierra» mediante «estrategias disfrazadas» que afectan a los países en desarrollo, de las que no ha ofrecido detalles.

Nicaragua, a través de su ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales, se encuentra participando en el segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra del 17 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.EFE

