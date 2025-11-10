Nicaragua prevé ventas por 2.087,4 millones dólares en fin año, 5,8 % más que en 2024

2 minutos

San José, 10 nov (EFE).- Nicaragua prevé que los turistas y consumidores en general gasten al menos 2.087,4 millones de dólares durante los meses de noviembre y diciembre, sobre todo, por las fiestas de la Purísima, Navidad y de Fin de Año, un 5,8 % más que en el mismo periodo del año pasado, informó este lunes el Banco Central nicaragüense.

«Se espera que las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre asciendan a 76.448,3 millones de córdobas (2.087,4 millones de dólares)», indicó el banco emisor del Estado en un informe.

El año pasado las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre fueron calculadas en 72.241,9 millones de córdobas (1.972,5 millones de dólares).

El cálculo para los dos últimos meses de 2025 está basado en el dinero que estará en manos de los nicaragüenses, como aguinaldo o décimo tercer mes, y en los créditos para las actividades de consumo y comercio que serán otorgados por el sistema bancario y financiero, explicó el emisor, que está vez no mencionó las remesas familiares, de la que no se ofrecen datos desde abril pasado.

Según la entidad monetaria, los nicaragüenses recibirán 17.773,1 millones de córdobas (485,3 millones de dólares) en pago por el décimo tercer mes o aguinaldo, un 8,4 % más que el año pasado.

El aguinaldo debe pagarse entre el 1 y el 10 de diciembre, según la legislación nicaragüense.

En tanto, en entregas netas de crédito los nicaragüenses recibirán 5.685,3 millones de córdobas (155,2 millones de dólares), un 9,6 % más, según los cálculos oficiales.

Asimismo, se proyectan operaciones totales con tarjetas (crédito y débito) por 123.684,4 millones (3.377,1 millones de dólares), y se prevé que la liquidación de operaciones ACH alcance los 117.709,3 millones (3.213,9 millones de dólares), precisó la fuente.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

