Nicaragua propone ampliar a siete años renovables el período presidencial

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San José, 28 jul (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, subordinada a la Presidencia de la República, presentó este martes una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que busca extender el mandato presidencial de cinco a siete años prorrogables.

«Nuestro sistema de Estado y Gobierno de ‘Pueblo Presidente’ propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables», señaló en el plenario el presidente del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, al leer la exposición de motivos de la iniciativa.

Según el texto de la reforma, el objetivo de prorrogar a siete años el período presidencial es para asegurar «estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrioticas, efectivas e indispensables».

La propuesta de reforma constitucional para ampliar el período presidencial fue presentada nueve días después de que el actual mandatario, Daniel Ortega, propusiera eliminar las elecciones en su país, al que gobierna de forma continua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar «inaplicable» el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

Ortega, de 80 años, es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

El octogenario exguerrillero retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que llevó a reformar la Constitución y bajar al 35 % el mínimo para ganar unas elecciones presidenciales.

«El gobierno de Nicaragua necesita para este futuro democrático y libre, solidario, complementario cristiano, creativo, próspero, y profundamente humano debe ordenarse de acuerdo a la urgencia y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza contempla», señala la exposición de motivos.

El miércoles pasado, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.

Nicaragua aprobará en septiembre próximo en primera lectura excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados «traidores a la patria», una medida que ha provocado el rechazo internacional, informó el lunes la esposa de Ortega y copresidente del país, Rosario Murillo.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador-, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a las recientes declaraciones de Ortega, en las que afirmó que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». EFE

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