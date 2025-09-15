Nicaragua publica imágenes de un médico costarricense preso tras un reclamo de EEUU

afp_tickers

2 minutos

El gobierno de Nicaragua publicó este viernes fotografías en prisión de un médico con nacionalidad costarricense y nicaragüense, dos días después de que Estados Unidos pidiera a Managua pruebas de vida del detenido.

Washington denunció el miércoles el arresto y desaparición en agosto en Nicaragua del médico Yerri Estrada, de 30 años, y responsabilizó de su paradero a los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Medios oficialistas nicaragüenses mostraron imágenes de Estrada, vestido con camiseta y pantalón azul y con la cabeza rapada, en una prisión del municipio de Tipitapa, cercano a la capital.

«He sido bien tratado, no he recibido ningún tipo de ofensa ni verbal ni maltrato físico», dijo Estrada visiblemente tranquilo en una entrevista difundida por las redes del Canal 4 al ser cuestionado sobre el trato en la cárcel.

El gobierno sandinista acusó a Estrada de «golpista», según los medios.

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense dijo que el «delito» de Estrada es «defender la libertad durante manifestaciones cívicas pacíficas».

«¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que (Estrada) esté vivo?», reclamó Washington el miércoles.

Este caso ocurre después de la muerte de dos opositores presos en Nicaragua, que exiliados y defensores de derechos humanos atribuyeron a una nueva «era represiva» por la transición anticipada del poder de un enfermo Ortega a su esposa.

Estrada nació en 1995 en Costa Rica, pero en su infancia fue llevado a vivir a Nicaragua por su familia, según el diario nicaragüense La Prensa que se edita en el exilio.

El gobierno costarricense sigue el caso con su consulado en Managua y no ha divulgado detalles al aducir razones de confidencialidad.

Ortega y Murillo están señalados de mantener una férrea persecución contra la oposición tras las protestas de 2018, calificadas por Managua como un intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos. La represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Ortega, exguerrillero de 79 años, en el poder desde 2007 y que gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una «dictadura familiar» junto a Murillo, de 74.

En los últimos meses se ha visto a Ortega en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido (padece lupus e insuficiencia renal).

bur-hma/atm