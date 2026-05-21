Nicaragua rechaza la acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro

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San José, 21 may (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, rechazaron este jueves la acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

Según un comunicado del Ejecutivo sandinista, firmado por Ortega y Murillo y titulado «Cuba, potencia de bien común», la imputación de Washington contra Raúl Castro es «sumamente peligrosa», por lo que condenaron el «irrespeto que viola todos los principios y valores de las Naciones Unidas».

«Consideramos este momento de nuestra historia de comunidad humana sumamente peligroso, y pernicioso para los pueblos que tanto hemos luchado por nuestra soberanía, dignidad y derechos», señalaron Ortega y Murillo, aliados de Cuba.

«Condenamos rotundamente el irrespeto que viola todos los principios y valores de las Naciones Unidas, y nos sumamos a la urgencia de hacer valer la decisión irrevocable de los pueblos del mundo, de vivir en seguridad, paz, consideración absoluta y buena voluntad, y particularmente, en los principios de la declaración que sostenemos de nuestra América caribeña como zona invariable de paz y desarrollo», agregaron los líderes sandinistas.

En su mensaje, Ortega y Murillo destacaron el respeto, admiración y cariño «que caracteriza las relaciones históricas entre nuestros pueblos y revoluciones», y expresaron a Raúl Castro, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, «y a toda la dirigencia del partido y el Gobierno y pueblo revolucionarios de Cuba, nuestra firme, congruente y consecuente hermandad y solidaridad».

Así mismo, resaltaron su «invariable e infinito reconocimiento» al fallecido líder cubano Fidel Castro, a José Martí, «y a todos los héroes y mártires de esa revolución siempre victoriosa».

«Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, la inalterable fuerza de fraternal unidad por el bien de todos, y sobre todo, el reconocimiento permanente de Cuba como potencia cultural, científica, solidaria, revolucionaria, y de bien común», indicaron los copresidentes.

En nombre del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega y Murillo expresaron a Cuba «todo nuestro amor y nuestro firme respaldo desde los ideales y valores eternos de nuestras revoluciones».

El Departamento de Justicia de EE.UU. imputó en la víspera a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el Gobierno cubano, que incluye un bloqueo petrolero desde hace cinco meses y una ampliación de las sanciones económicas contra la isla.

La Habana rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una nueva muestra de hostilidad por parte de Washington. EFE

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