Nicaragua reclama ante la ONU «la liberación inmediata» de Nicolás Maduro

Naciones Unidas, 05 ene (EFE).- Nicaragua reclamó este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU «la liberación inmediata» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, después de una operación militar estadounidense en Venezuela que supuso su captura y traslado a Estados Unidos bajo varios cargos incluido el de narcoterrorismo.

«Nicaragua respalda lo expresado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que pide la liberación inmediata del presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente de la patria, Cilia Flores», afirmó el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida.

Durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela tras la captura y extracción en ese país el sábado pasado de Maduro y su esposa, Hermida recordó que América Latina y el Caribe es una «zona de paz (que) debe ser absolutamente respetada por todos los Gobiernos del mundo sin excepción y en especial por los miembros de este Consejo de Seguridad responsable por la paz y seguridad internacionales».

Así, recordó que «todos los estados miembros de Naciones Unidas» tienen el deber «de respetar el derecho internacional, el espíritu, los propósitos y principios de la carta de Naciones Unidas, el derecho a la soberanía, autodeterminación, integridad territorial de los estados, la no injerencia, la convivencia pacífica».

«Nicaragua siempre estará con Venezuela. La paz ha sido profundamente herida, y la familia humana, la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de todos los pueblos», concluyó Hermida.

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ya habían exigido el pasado sábado «respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela», afirmando que seguirán «luchando para que impere el derecho internacional y las soberanías» y reclamó también entonces la liberación de Nicolás Maduro, uno de sus principales socios en la región. EFE

