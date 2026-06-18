Nicaragua recuerda a maestro que luchó contra filibusteros estadounidenses en 1855

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San José, 18 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua rememoró este jueves al héroe nicaragüense Enmanuel Jeremías Mongalo y Rubio, un maestro que en 1855 combatió contra un grupo de filibusteros estadounidenses que se querían apoderar de Centroamérica.

Durante una sesión plenaria, los diputados nicaragüenses recordaron que un 21 de junio de 1834, hace 192 años, nació Mongalo y Rubio en la provincia de Rivas, en el Pacífico sur de Nicaragua.

«Nos reunimos hoy para rendir homenaje, por el día de su natalicio, a uno de los más insignes patriotas de nuestra historia nacional: Enmanuel Jeremías Mongalo y Rubio, maestro de vocación, ciudadano ejemplar y héroe nacional, cuyo valor trascendió su tiempo para convertirse en símbolo permanente de amor a Nicaragua», expresó el diputado sandinista Rodolfo Carballo en el pleno.

Destacó que el maestro nicaragüense escribió «una de las páginas más significativas de nuestra soberanía».

«Su nombre está íntimamente ligado a la primera batalla de Rivas de 1855, acontecimiento que marcó un momento decisivo en la historia nacional y evidenció la firme determinación del pueblo nicaragüense de defender su independencia frente a la intervención extranjera», subrayó.

Un 29 de junio de 1855, Mongalo y Rubio, de 21 años, con una antorcha encendida, incendió el lugar donde se encontraban los filibusteros estadounidenses que dirigía William Walker -que se autoproclamó presidente de Nicaragua en 1856-, una acción que los hizo huir del lugar.

Nicaragua conmemora el Día del Maestro Nicaragüense el 29 de junio en honor a esa gesta patriótica del profesor Mongalo y Rubio.

Los legisladores nicaragüenses anotaron que entonces el país atravesaba profundas divisiones políticas derivadas de las luchas entre legitimistas y democráticos, que debilitaron la estabilidad nacional y abrieron las puertas a la intervención de interés extranjero.

«Al mismo tiempo, en los Estados Unidos cobraba fuerza una política expansionista inspirada en la doctrina del Destino Manifiesto, según la cual aquella nación estaba destinada por la divinidad a extender su influencia sobre otros territorios del continente (…) y en ese contexto surgieron los llamados filibusteros» que pretendían apoderarse de Centroamérica, comentó Carballo.

Nacido un 21 de junio de 1834, en Rivas, murió un 1 de febrero de 1874, a los 40 años de edad, debido a una enfermedad pulmonar. Fue declarado héroe nacional en 1982 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990). EFE

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