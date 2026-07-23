Nicaragua replica a Bolivia y pide respeto a las decisiones sobre su ordenamiento jurídico

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San José, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua replicó este jueves a una nota oficial de Bolivia en la que La Paz expresó su «profunda preocupación» por las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».

«Recibimos la Nota de las instituciones de política exterior de su Gobierno, y ratificamos que las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.

«Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia», agregó la cancillería nicaragüense.

En la nota, Nicaragua saludó «al digno y valiente pueblo de Bolivia con quienes hemos compartido luchas, esperanzas, certezas y victorias, priorizando siempre la paz, el bienestar y nuestros derechos soberanos, como pueblos en la Patria Grande».

Por su parte, la Cancillería boliviana manifestó este jueves -en un comunicado de prensa- su preocupación por las declaraciones de Ortega «relativas a la celebración de futuros procesos electorales en ese país».

El Ministerio boliviano de Exteriores sostuvo que su país está comprometido «con la democracia, conforme a las formas reconocidas por el ordenamiento constitucional que rige el ordenamiento jurídico institucional de cada Estado» y los principios de la Carta Democrática Interamericana.

«En ese marco, recuerda que la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado democrático de derecho en el hemisferio», señaló el comunicado.

Por esto, la carera boliviana de Exteriores exhortó al Gobierno de Nicaragua «a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano» para resguardar «los derechos políticos y de la voluntad soberana del pueblo nicaragüense».

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que «aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder».

En la víspera, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país. EFE

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