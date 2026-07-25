Nicaragua retira designación de embajador en Colombia en medio de tensa relación

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San José, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua revocó este viernes el nombramiento del diplomático Harold de Jesús Delgado como embajador en Colombia, luego de que el designado canciller colombiano, Omar Bula Escobar, anunciara que su Gobierno no tendrá sede diplomática en Managua.

A través de un acuerdo presidencial divulgado en el Diario Oficial La Gaceta, el Gobierno dirigido por los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejó sin efecto el nombramiento de Delgado como embajador en Bogotá, un cargo al que había sido designado el 19 de febrero de 2024.

La decisión ocurre dos semanas antes de que asuma el poder el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Según el futuro canciller designado por De la Espriella, Colombia no tendrá embajadas ni en Cuba ni en Nicaragua.

«Nosotros no queremos apoyar dictaduras. Eso que quede muy claro», dijo Bula Escobar a Noticias Caracol, según el diario nicaragüense La Prensa.

Colombia y Nicaragua han mantenido una disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la plataforma continental en el mar Caribe.

Las relaciones entre ambos países se tensaron, además, en septiembre de 2024, luego de que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se solidarizara con la escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli, tras sufrir la expropiación de su vivienda en Managua, y comparara al mandatario sandinista con el dictador chileno Augusto Pinochet.

En reacción, Ortega tildó en un acto oficial a Petro de «basura», «traidor», «agente del imperio yanqui» y de dirigir un «Estado cómplice del narcotráfico».

Y en agosto de 2023, el Gobierno de Nicaragua rechazó la posición intervencionista» de Colombia sobre el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, y la tildó de «insolencia e ignorancia vulgar», luego de que la Cancillería colombiana manifestara «su preocupación» por la confiscación de la UCA de Managua, y condenar «con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión» en ese país.

En agosto de 2024, Ortega dijo que ve a Petro «compitiendo» con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos de izquierda, por ser el «representante» de los Estados Unidos en América Latina. EFE

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