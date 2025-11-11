Nicaragua revoca licencia de parque solar en el Pacífico que generaría 100 megavatios

San José, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Energía y Minas, canceló este lunes a la empresa Newton Energy S.A.una licencia para desarrollar un parque de generación de energía solar con capacidad de 100 megavatios, ubicado en Puerto Sandino, en el Pacífico, informó el Diario Oficial La Gaceta.

El Parque fotovoltaico Puerto Sandino, situado en el municipio de Nagarote, departamento (provincia) de León, está previsto para ser el de mayor capacidad de generación por medio de energía solar desarrollado en el país centroamericano, con una inversión millonaria.

Según una resolución ministerial, la cartera de Energía y Minas declaró la caducidad y revocación de la licencia de generación de energía, otorgada a Newton Energy en julio de 2024, con una vigencia de 30 años, por «incumplimiento a las obligaciones establecidas, por no haber realizado las obras y construcciones para la puesta en marcha y entrada en operación comercial” de la planta solar.

La planta estaba prevista a iniciar su funcionamiento el 20 de diciembre de 2025, pero según el Ministerio de Energía y Minas, desde la suscripción del contrato de licencia de generación, no se han iniciado las labores de construcción del proyecto, conforme al programa de inversión y cronograma de trabajo.

Esa cartera explicó que un equipo de ese ministerio visitó la planta solar el 15 de agosto y 1 de septiembre pasado y encontró un 0 % de avance completado de las obras planificadas, no se observó personal de Newton Energy, que el área de emplazamiento se encuentra sin limpiar, que no hay evidencia de construcción de acceso ni cerco perimetral, y que se observa la existencia de árboles y arbustos grandes en toda el área.

Según la resolución, Newton Energy alegó «eventos de fuerza mayor» y “circunstancias regulatorias ajenas a su voluntad” para justificar los retrasos. Sin embargo, el Ministerio alegó que no existen pruebas que las sustenten.

Newton Energy fue constituida bajo las leyes de la República de Nicaragua el 18 de marzo de 2022 e inscrita en Registro Público Comercial y de la Propiedad el 22 de marzo de 2022.

La resolución ministerial indica que su apoderado generalísimo es el empresario danés Morten Eric Nygart, quien a su vez es CEO de la empresa Green Energy Group, de acuerdo a su perfil en la red social Linkedin.

De acuerdo con el contrato, el costo total estimado para la construcción y desarrollo del proyecto era 107,5 millones de dólares, de los que el 25 % serían aportados con fondos propios de Newton Energy y el otro 75 % serían suministrados a través de financiamiento de largo plazo.

El Ministerio de Energía y Minas informó que hará efectiva “la garantía bancaria de cumplimiento” presentada por Newton Energy, que es de 129.138 dólares. EFE

