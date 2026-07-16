Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia por pedir extradición de un terrorista

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San José, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua rompió este jueves relaciones diplomáticas con Italia, después de que el ministgro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiterara la petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del exprimer ministro italiano Aldo Moro, que desde 1983 vive en el centroamericano.

«Ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del canciller de la República italiana (…) rompemos toda relación diplomática con el Gobierno de Italia», anunció el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado.

Moro fue asesinado en mayo de 1978 tras permanecer secuestrado un mes y medio por un comando del grupo terrorista de extrema izquierda Brigadas Rojas. EFE

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