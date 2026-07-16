Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia tras pedir extradición de «terrorista»

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San José, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua rompió este jueves relaciones diplomáticas con Italia, luego de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del ex primer ministro italiano Aldo Moro, y que se refugió hace años en el país centroamericano.

La ruptura se da «ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del canciller de la República italiana, don Antonio Tajani, que ha insultado, fuera de todas las normas del respeto a las relaciones entre pueblos y Gobiernos, con arrogancia europea, al pueblo y Gobierno de Nicaragua», indicó el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado

«Como contundente expresión de nuestra soberanía y dignidad nacional, estamos informando al Gobierno de Italia y en particular, al canciller Antonio Tajani, que rompemos toda relación diplomática con el Gobierno de Italia», agrega el texto.EFE

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