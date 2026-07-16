Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia tras pedir extradición de terrorista

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San José, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua rompió este jueves relaciones diplomáticas con Italia después de que el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, reiteró su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del exprimer ministro italiano Aldo Moro y que desde 1983 se encuentra en el país centroamericano.

«Ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del canciller de la República italiana (…) rompemos toda relación diplomática con el Gobierno de Italia», anunció el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado.

Moro fue asesinado en mayo de 1978 tras permanecer secuestrado un mes y medio por un comando del grupo terrorista de extrema izquierda Brigadas Rojas.

Tajani recordó el miércoles en Madrid durante una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) la figura de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana (DC) y primer ministro de Italia, asesinado por las Brigadas Rojas en 1978, y «denunció que el Gobierno de Nicaragua sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables» de su secuestro y posterior asesinato.

«El Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos. Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo», explicó.

En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense aseguró que se han vivido «muy buenos tiempos de respeto absoluto y comprensión de nuestros procesos con respetables autoridades italianas», a quienes tuvieron «el privilegio y honor de conocer, de tratar y de abordar las circunstancias históricas del mundo que vivíamos en otros años».

Managua dijo que ya informó de la ruptura de relaciones a Italia y ahora procederán «a asegurar los procesos necesarios para el cumplimiento de esta decisión soberana y digna de Nicaragua».

Casimirri, de 74 años y que actualmente reside en el sur de Managua, es un exmiembro de las Brigadas Rojas condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves del grupo terrorista, entre ellos el secuestro y asesinato de Aldo Moro.

Según la justicia italiana, Casimirri formó parte del comando que atacó a la escolta de Moro en la romana vía Fani, donde murieron cinco agentes, y también fue condenado por otros asesinatos cometidos por la organización.

Huyó de Italia a comienzos de los años ochenta del siglo pasado y desde 1983, durante el primer Gobierno sandinista, reside en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y ha desarrollado una actividad empresarial en el sector de restaurante y pesca. EFE

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