Nicaragua saluda a Palestina por el 37 aniversario de la declaración de su independencia

San José, 14 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, saludó este viernes a Palestina por el 37 aniversario de la declaración de su independencia, y reafirmó su «inquebrantable compromiso de avanzar unidos en esta batalla por la justicia».

«Deseamos extender nuestras más fervientes y solidarias felicitaciones a usted y a todo el valiente pueblo palestino con motivo del aniversario de la histórica Declaración de la Independencia de Palestina, el 15 de noviembre de 1988», escribieron Ortega y Murillo en una carta.

En la misiva, enviada al presidente del Estado de Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, la pareja presidencial destacó que esa «fecha histórica nos recuerda el grito vivo que resuena en la conciencia de la humanidad que clama por justicia, reafirmando el derecho inalienable e irrevocable del pueblo palestino a su autodeterminación, a la libertad y a la existencia misma como nación soberana con fronteras propias».

«Rememoramos este hito fundamental que se erigió, y se mantiene, como un faro de dignidad y resistencia frente a las fuerzas oscuras de la ocupación, la colonización y el apartheid», continuaron.

Durante la última Asamblea General de la ONU, Nicaragua reiteró su «histórica y permanente condena al genocidio, a la bárbara política de negación del pueblo palestino»

Nicaragua, gobernada por los sandinistas desde 2007, es un aliado histórico de Palestina y acusa al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de genocidio desde el inicio de los ataques de Israel en Gaza, en octubre de 2023.EFE

