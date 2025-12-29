Nicaragua se solidariza con Putin «frente al ataque terrorista de Ucrania», que Kiev niega

2 minutos

San José, 29 dic (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron este lunes un mensaje de solidaridad a su aliado y homólogo ruso, Vladímir Putin, «frente al ataque terrorista de Ucrania contra instalaciones residenciales de su Presidencia», que Kiev niega.

«Hermano Presidente: Expresamos a usted, a nombre de nuestro pueblo y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, nuestra más activa solidaridad frente al ataque terrorista de Ucrania contra instalaciones residenciales de su Presidencia», escribieron Ortega y Murillo en un mensaje enviado a Putin.

Para Ortega y Murillo, «es apenas lógico que el fascismo se comporte así, pretendiendo anular la fuerza de las conversaciones que buscan acercar la paz en esa importante región del planeta».

Asimismo, reconocieron «el esfuerzo y la gestión permanente de la Federación de Rusia», con Putin al frente, «para garantizar que desde todos los esfuerzos de diálogo y negociación, se haga realidad la paz que tanto necesitamos».

«Adelante, hermano presidente Putin, sus luchas por la paz son reconocidas y respaldadas por los pueblos del mundo», concluyeron.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este lunes que las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias de Putin, aunque añadió que destruyeron los aparatos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción «se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano».

Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre este supuesto ataque ucraniano, algo que calificó de «una historia obviamente falsa», con la que busca «tener una excusa para continuar los ataques» rusos contra su país.

Zelenski, que se reunió el domingo en Florida durante tres horas con el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas «afirmaciones peligrosas» cuyo objetivo es «romper con los avances» logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano. EFE

