Nicaragua suma 20 áreas mineras otorgadas a firmas chinas tras sanciones de EE.UU.

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San José, 30 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este jueves una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Norther Mining Company S.A., y eleva a 20 las cedidas a firmas asiáticas tras sanciones de EE. UU. al sector al sector minero nicaragüense, informó el Diario Oficial La Gaceta.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia indicó que otorgó la concesión minera en el lote denominado Armenia a la firma Norther Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Bao Jiang.

Se trata de una superficie de 45.756 hectáreas, ubicada en los municipios de El Ayote, El Rama y Muelle de los Bueyes, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan un total de 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

La ONG señaló que el Ejecutivo modificó el marco jurídico de Nicaragua «para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas», y sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, un 44,4 % más respecto a 2024, según los datos oficiales.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales. EFE

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