Nicaragua suscribirá un acuerdo de cooperación con Rusia sobre la ciudad de Sebastopol

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San José, 29 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua suscribirá un acuerdo de cooperación con Rusia sobre la ciudad de Sebastopol, en Crimea, ocupada por Moscú, informó este viernes el Diario Oficial La Gaceta.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ese acuerdo con Sebastopol, que el país centroamericano reconoce a Rusia.

A través de un acuerdo, Ortega y Murillo autorizaron a su hijo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial y representante en asuntos con Rusia, para que suscriba un plan de acción «para la implementación del acuerdo entre el Gobierno de Sebastopol (Federación de Rusia)» y Nicaragua para cooperar «en la esfera económica y comercial, científica y tecnológica, social y humanitaria».

El pasado 9 de mayo, ese asesor presidencial nicaragüense tildó al Gobierno de Ucrania de «ilegítimo» y de ser «títere» de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la vez que reafirmó su «hermandad» y «solidaridad» con el Gobierno de Rusia en su «firme» batalla «contra el fascismo que quiere resurgir en Ucrania».

De igual forma reafirmó que el Gobierno de Nicaragua está junto al de Rusia «en la conformación de ese nuevo orden mundial, haciendo frente al hegemonismo (y) luchando por la multipolaridad por ese mundo donde todos tenemos el derecho a desarrollarnos bajo nuestras propias condiciones, culturas y principios».

Laureano Facundo se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de «serias violaciones contra los derechos humanos» de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones «fraudulentas» de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los cocancilleres nicaragüenses.

El 30 de julio de 2025, el Gobierno sandinista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

En octubre pasado, Ucrania anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la «soberanía» de Rusia «sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea».

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. EFE

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