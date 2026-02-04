Nicaragua suspende zarpes a embarcaciones en el Caribe por frente frío

San José, 04 feb (EFE).- La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó este miércoles que suspendió el zarpe a las embarcaciones en el Caribe nicaragüense por visibilidad reducida causada por el frente frío que afecta a Centroamérica.

La Naval nicaragüense explicó en una declaración que no emitirán zarpes a las embarcaciones menores, de turismo y de pesca que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras del Caribe, hasta nuevo aviso, como una medida de seguridad por la presencia del frente frío.

La Fuerza Naval comunicó que mantiene vigilancia sobre el frente frío número 32, que se desplaza en el noroeste del mar Caribe nicaragüense, generando vientos de 19 a 29 nudos (45 a 50 km/h) y olas de 2,3 metros de altura, acompañados con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, causando visibilidad reducida en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

«Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar», instó la Naval.

Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá.

Las bajas temperaturas que la región arrastra desde el fin de semana se han dado en medio de la ola de frío extremo que afecta a varios estados de Estados Unidos, aunque las autoridades meteorológicas centroamericanas no asocian directamente ambos fenómenos. EFE

