Nicaragua y Rusia firmarán un acuerdo de extradición y otro para el traslado de presos

2 minutos

San José, 18 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua suscribirá con el de Rusia un acuerdo de extradición y otro para el traslado entre ambos países de personas condenadas a prisión, con lo que, una vez entre en vigor, los rusos presos en la nación centroamericana podrán terminar su pena en Moscú, y los nicaragüenses en Managua, informó este lunes el Diario Oficial La Gaceta.

A través de cuatro acuerdos presidenciales, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ambos acuerdos.

Laureano Facundo Ortega Murillo ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.

Ortega Murillo también fue autorizado para firmar un acuerdo sobre asistencia legal mutua en materia penal, y el denominado «Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Nicaragua para el período 2026-2029».

En las últimas semanas el Gobierno de Nicaragua formalizó la suscripción de memorandos de entendimiento y cooperación con Rusia en las áreas de catastro, cartografía, estandarización y metrología, y «para garantizar la seguridad biológica».

El Ejecutivo sandinista autorizó el año pasado a Laureano Facundo a suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), controladas parcialmente por Rusia y que fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Laureano Facundo, uno de los siete hijos de Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por «serias violaciones contra los derechos humanos» de los nicaragüenses.

Considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición, Ortega Murillo fue delegado por sus padres para firmar los acuerdos con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los co-cancilleres nicaragüenses, Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin. EFE

mg/gf/seo