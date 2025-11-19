Nico Olivera siente «entusiasmo, como todos los uruguayos», con la selección de Bielsa

2 minutos

Sevilla, 19 nov (EFE).- El exfutbolista Nico Olivera ha manifestado este miércoles su «entusiasmo, como todos los uruguayos», ante la perspectiva de que la selección que dirige el argentino Marcelo Bielsa «pueda hacer una buena competición» mundialista el próximo verano en Norteamérica.

Olivera, de 47 años e internacional absoluto en 28 ocasiones con Uruguay, con la que participó en el Mundial de 2002, ha advertido que el combinado charrúa está inmerso en «un cambio generacional», con «muchos de los jugadores destacados anteriormente que ya no están», pero «muchas otras buenas figuras surgieron estos años».

Así, el exdelantero montevideano considera, en declaraciones a EFE, que Uruguay posee hoy «un gran nivel futbolístico», de modo que «espera ilusionado que la selección pueda hacer un gran Mundial».

Nico Olivera, que militó cuatro temporadas en el Sevilla (1998-2002), ha rememorado los 25 años que se cumplen desde el llamado ‘derbi del palo’, un partido de Segunda división disputado en el Benito Villamarín en el que dos goles suyos sirvieron para la remontada sevillista contra el Betis (1-3) y que dejó la imagen icónica del futbolista corriendo por el césped, con el balón en juego, con un mástil que le habían arrojado desde la grada.

Olivera ha asegurado que «los recuerdos son siempre agradables cuando uno tiene la fortuna de pertenecer a un club como el Sevilla y vivir un clásico tan importante como el» de la capital andaluza, en el que «ganar como visitante implica muchas cosas, sobre todo en lo emotivo».

«Para mí fue una experiencia mágica, inigualable vivir un clásico tan especial en primera persona. Estoy feliz y agradecido a todo el club por haber podido aportar, por estar en el lugar justo en el momento adecuado, por marcar dos goles y dar una asistencia en un partido tan vital», ha añadido.

Nico Olivera enmarca el lanzamiento del palo como «parte del folclore y del ambiente tan intenso que se vive en el derbi», y aunque «evidentemente», se ha mostrado «contra la violencia dentro o fuera de la cancha», cree que aquello «fue un detalle más de un clásico muy pasional. No hay que darle más trascendencia de la que tuvo: no debería haber pasado, pero quedó como una anécdota». EFE

1010205

lhg/cb/jpd