Nicolás de la Cruz: «Toca ser autocríticos, corregir, trabajar y agachar la cabeza»

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Miami, 21 jun(EFE).- El jugador de la selección uruguaya de fútbol Nicolás de la Cruz afirmó este domingo tras el empate a dos goles ante Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H en el Mundial 2026 que ahora es tiempo de ser «autocríticos» y «corregir» de cara a su próximo partido ante España.

«Toca ser autocríticos, corregir, trabajar y agachar la cabeza. Como decimos nosotros en Uruguay, comer mierda. En este momento creíamos que estos primeros dos partidos tendríamos que haber sacado otros resultados y ahora toca analizar», dijo el jugador en declaraciones a la televisora local Canal 5.

El jugador del Flamengo brasileño también señaló que dentro del vestuario charrúa conocen la camiseta que tienen puesta así como el país que representan y la historia que con la que cargan de cara a sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

«Tenemos un partido muy importante que nos queda en fase de grupo, hay que salir a demostrar ante una selección que es candidata a quedarse con la copa», indicó.

De la Cruz no ocultó su decepción al señalar que con este resultado ante los africanos queda «una sensación muy amarga», por lo que toca «trabajar, mejorar y seguir para adelante». EFE

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