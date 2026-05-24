Nicolás Fernández, el héroe de Belgrano: “Este club se merecía un título”

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Buenos Aires, 24 may (EFE).- Luego de la primera consagración de Belgrano en su historia, varios de sus héroes ponderaron el título tras ganarle 3-2 la final a River Plate en el Estadio Mario Kempes de Córdoba.

Nicolás ‘Uvita’ Fernández, autor de los últimos dos goles del equipo cordobés y quien estaba en el banquillo hasta el minuto 76, expresó: “Fui muy intenso con el ‘Ruso’ (Zielinski, el técnico) para entrar. Soporté críticas, pero todo valió para esto. Quiero dedicárselo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a toda esa gente que confió en mí. La verdad que pueblo ‘Pirata’ se lo merece, la ciudad se lo merecía. Necesitaba que este club tan grande tenga un título”.

Por su parte, el capitán Lucas Zelarayán, entre lágrimas, dijo: “Tuve una pérdida de mi tío, la familia la pasó mal. No lo tengo más físicamente pero está conmigo. Estuvo acá, estuvo presente y nos ayudó a salir campeones”.

Mientras se preparaba la premiación y la vuelta olímpica en un bus descapotable por el estadio, Zelarayán agregó: “Siempre tuve la misma ilusión. Desde que era chico y venía a la cancha soñé con ver a Belgrano campeón. Cuando empecé a jugar y me tocó irme, siempre dije: ‘Voy a tratar de volver joven para ayudar al equipo a lograr un título en Primera’. Y lo logramos. Es inexplicable”.

“Nunca nos dimos por vencidos. Lo vivimos también ante Argentinos, que estuvimos dos veces en desventaja. Lo fuimos a buscar porque tenemos corazón, sentido de pertenencia. Lo hicimos por la gente, por la familia. Sabíamos que lo íbamos a dar vuelta”, completó el ‘Chino’.

Por su parte, Franco ‘El Mudo’ Vázquez, expresó: «Soñé siempre con volver a esto. Belgrano creo que se lo merecía. Somos una familia, creo que se vio en estos partidos que nos tocó jugar; dejamos la vida por llegar hasta lo más alto».

«Darle el primer título creo que es algo increíble”, sostuvo el mediocampista que ya había sido protagonista del partido decisivo también ante River de 2011 cuando Belgrano volvió a la Primera División y condenó al ‘Millonario’ a su primer y único descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

El entrenador Ricardo Zielinski, que también formó parte de aquella gesta en 2011, reflexionó en conferencia de prensa: “Este y aquel son partidos totalmente diferentes, con gente diferente. Son logros distintos porque aquella era una pelea por pelear en primera y esta por ser campeón”.

“Fue un partido muy parejo, se nos dio a nosotros y ahora hay que disfrutar y valorar el rival ante el que se consiguió, porque hacerlo ante un contrincante tan importante como River es muy meritorio”, agregó el entrenador que fue campeón tras 948 partidos como técnico. EFE

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