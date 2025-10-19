Nicolás Maduro: «El papa Francisco hizo justicia»

2 minutos

Caracas, 19 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la canonización, este domingo, de los dos primeros santos del país suramericano, la religiosa Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández, y destacó que el fallecido papa Francisco, quien aprobó los decretos para estas santificaciones, «hizo justicia».

«Hoy, 19 de octubre, estamos felices por nuestros santos: San José Gregorio Hernández y la Santa madre Carmen Rendiles. ¡Grandes los dos! ¡El papa Francisco hizo justicia! El pueblo venezolano siente una inmensa gratitud eterna, Papa amigo y hermano», publicó Maduro en su cuenta de Telegram, mientras aguardaba desde su país la ceremonia en el Vaticano.

Para el líder chavista, que acudió a la Casa Museo José Gregorio Hernández, en Caracas, «esta hermosa celebración» une a los venezolanos «aún más en la espiritualidad y la paz» y los llena «de una inmensa emoción».

«Tomemos lo mejor de nuestros santos para convertirlo en valor nacional!», agregó el gobernante.

El papa Francisco, quien falleció en abril pasado, aprobó el pasado 25 de febrero, mientras se encontraba recluido en el hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral, el decreto para la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros.

Semanas después, el pasado 31 de marzo, Francisco dio su visto bueno al decreto del milagro por el que se avaló la canonización de la beata Carmen Elena Rendiles Martínez, la segunda santa del país suramericano.

El anuncio de la canonización del médico y la religiosa ha sido motivo de alegría en Venezuela, en medio de las diferencias políticas que se acrecentaron en el país tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el ente electoral proclamó como ganador a Maduro, mientras la oposición mayoritaria insiste en el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

El Gobierno de Maduro ha señalado que las canonizaciones, especialmente la de Hernández, tienen «una gran significación» en este momento en que Venezuela está «acechada, amenazada por la mayor potencia militar de la historia», en referencia al despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe, que ha elevado la tensión entre ambos países. EFE

