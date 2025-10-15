Nicolás Maduro a la CIA: «¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia»

Caracas, 15 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que América Latina «repudia» a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

«No a los golpes de Estado dados por la CIA (…). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia», manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario se pronunció así después de que la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizara a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de «sacarle del poder», según informó este miércoles el periódico The New York Times.EFE

