Nicolás Maduro acusa a EE.UU. de buscar un «cambio de régimen» de manera «terrorista»

Caracas, 22 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este viernes a Estados Unidos de buscar un «cambio de régimen» de manera «terrorista, militar», ante el planteamiento de la Casa Blanca de enviar buques al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir el tráfico de drogas.

«Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal», dijo el mandatario en un acto desde la sede del Legislativo, en Caracas, transmitido de forma obligatoria por las cadenas de radio y televisión del país.

Maduro agradeció a los Gobiernos «la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Suramérica, y lo sume a sus fracasos de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia».

Además, sostuvo que el derecho internacional «prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos y el uso de la fuerza contra Estados soberanos».

«Venezuela volverá a ganar, ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento, la armonía, entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, en cualquier circunstancia que hemos vivido, esa ha sido la fórmula, Dios está con nosotros, porque Dios está con los valientes, con los justos», añadió.

También dijo que es momento de «reunir la voluntad nacional» y poner a un lado las diferencias «menores o intestinas», para que el país petrolero hable «con una sola voz».

El jueves, Maduro convocó a una jornada de alistamiento de las «fuerzas milicianas» durante el fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó Estados Unidos en aguas del Caribe.

Ya el lunes, el presidente había ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

De acuerdo a la cadena CNN, Estados Unidos comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

El jueves, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a Estados Unidos y Venezuela a «resolver sus diferencias por medios pacíficos».

Venezuela ha recibido el apoyo de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), además de aliados como China, Irán y Rusia.EFE

