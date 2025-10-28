Nicolás Maduro acusa a la primera ministra trinitense de ser una «propulsora de la guerra»

1 minuto

Caracas, 27 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de ser una «propulsora de la guerra», luego de la llegada al país insular de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue de EE.UU. en el Caribe.

Maduro también aseguró que el Gobierno de Persad-Bissessar tiene las pruebas de un «autoataque» que, aseguró, preparaba la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra el destructor USS Gravely, que arribó a la vecina Trinidad y Tobago el domingo, para justificar una agresión contra la nación suramericana. EFE

csm/sbb

(video)