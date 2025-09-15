The Swiss voice in the world since 1935

Nicolás Maduro afirma que Venezuela está «más preparada» si tocara una «lucha armada»

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que Venezuela está «más preparada» para una «lucha armada», en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un «cambio de régimen».

«Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz», expresó el mandatario, en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

