Nicolás Maduro asegura que la primera ministra de Trinidad y Tobago «se volvió loca»
Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, «se volvió loca», al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que negó la funcionaria el pasado viernes.
«Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela, yo estoy seguro que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos», sostuvo Maduro en una rueda de prensa en Caracas.EFE
