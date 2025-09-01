The Swiss voice in the world since 1935

Nicolás Maduro denuncia que más de 70 niños venezolanos siguen «secuestrados» por EE.UU.

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que más de 70 niños de su país continúan «secuestrados» por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su siglas en inglés), al que Caracas acusa de separar a los menores de sus padres deportados de la nación norteamericana.

«Tenemos más de 70 niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos y cuando digo secuestrados no exagero», afirmó Maduro durante una rueda de prensa con medios de prensa internacional.

El gobernante aseguró que se ha propuesto «rescatar y liberar» a los pequeños, al tiempo que acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser «el operador del secuestro» del que, dice, son víctimas.

En ese contexto, apeló a la «conciencia humana y cristiana» de la primer dama de EE.UU., Melania Trump, «para que escuchen la carta y el llamado» que hizo el pasado agosto un grupo de madres de los niños retenidos que envió una misiva a la esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, para solicitar su intervención en el caso de los pequeños.

«Seguiremos atendiendo a nuestros migrantes, recuperándolos, y sobre todo cuando lleguen a Venezuela, que llegan totalmente saqueados, torturados, maltratados, seguir dándoles una atención muy especial», agregó el jefe de Estado.

En junio pasado, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció «el secuestro» de 18 niños migrantes de nacionalidad venezolana por parte de EE.UU.

Poco después, durante una marcha de simpatizantes del oficialismo y familiares de migrantes, Rodríguez advirtió que ya había «31 niños secuestrados» por la Administración de Trump.

El pasado 18 de julio, las autoridades de Venezuela dijeron haber recibido a 7 de los 31 menores de 18 años. Los pequeños llegaron en un avión el mismo día que retornaron al país los 252 migrantes deportados en marzo de EE.UU. a El Salvador, donde fueron encarcelados bajo acusaciones de presuntamente pertenecer a la banda trasnacional Tren de Aragua.EFE

