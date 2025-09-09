Nicolás Maduro dice que Venezuela no aceptará «la humillación del imperio gringo»
Caracas, 8 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que su país no va a aceptar «la humillación del imperio gringo» y que defenderá «la paz a pulso», en un contexto de tensiones con EE.UU., que ha movilizado activos militares hasta el mar Caribe, cerca de las costas de la nación suramericana.
«A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (…) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca», expresó el mandatario en su programa ‘Con Maduro +’, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE
