Nicolás Maduro llama a «la unión, la serenidad y al amor» tras los terremotos en Venezuela

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Madrid, 25 jun (EFE).- El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro ha mandado un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que «en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor».

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al «amado pueblo de Venezuela» que es el momento de «la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción».

«Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios», añade.

Maduro pide «unión nacional, serenidad y amor concreto» para «ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir».

«Venezuela ha enfrentado grandes pruebas», continúa, «y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad».

«Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!», concluye su mensaje.

El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7,2 y 7,5, es de 32 muertos y 700 heridos. EFE

nam/crf