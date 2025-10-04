The Swiss voice in the world since 1935
Nicolás Maduro pide a León XIV su «apoyo especial» para «consolidar la paz» en Venezuela

Caracas, 4 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV -a través de una carta- su «apoyo especial» para «consolidar la paz» de Venezuela, en un contexto en el que el líder chavista advierte sobre la «amenaza» que -asegura- representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

A través de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que el embajador del país suramericano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, entregó la carta de Maduro al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

«Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela», indicó Gil, sin brindar más detalles sobre el contenido de la misiva.

Además, según el canciller, en este encuentro se realizaron «todas las coordinaciones necesarias para los eventos relativos a la canonización» del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, pautada para el próximo 19 de octubre.

Venezuela permanece en tensión por el despliegue militar que ordenó el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

Este sábado se llevaron a cabo ejercicios de organización en Venezuela para afinar «aún más todos los mecanismos de defensa territorial», según Maduro, en un contexto marcado por la presencia militar de EE.UU. cerca de las costas venezolanas, donde mantiene al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.

Durante la jornada de hoy, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a la unión para hacer de Venezuela «un gran poder» y enfrentar la hegemonía de Estados Unidos. EFE

