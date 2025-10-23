Nicolás Maduro reclama que siga «censurado» en YouTube: «Sigan con su censura, imbéciles»

Caracas, 23 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reclamó este jueves que su canal de YouTube siga «censurado» y llamó «imbéciles» a la «gente» de esta plataforma: «Sigan con su censura, imbéciles».

«Ahí me tienen censurado en YouTube. Sigan con su censura, imbéciles. Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTube (estúpido YouTube). Les llegará el fin a ustedes también», manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

