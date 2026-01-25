Nicolay Mladenov, miembro de la Junta de Paz para Gaza, viajará a Israel esta semana

2 minutos

Jerusalén, 25 ene (EFE).- El miembro de la ‘Junta de Paz’ Nickolay Mladenov, designado por la Casa Blanca como alto representante para Gaza, tiene previsto viajar a Israel esta semana, según recogen los medios israelíes este domingo.

El diario israelí Times of Israel reportó que Mladenov, miembro además del Comité Ejecutivo (uno de los cuatro órganos que gestionarán Gaza), se reunirá con altos funcionarios israelíes para discutir la implementación de la segunda fase del plan de «paz» de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El canal israelí 12 sostiene que las conversaciones abordarán la reapertura del cruce de Rafah (sur de Gaza), además de los esfuerzos para desmantelar las armas de Hamás en el enclave.

Posteriormente se prevé que se dirija a El Cairo para mantener conversaciones adicionales con los mediadores del acuerdo sobre Gaza y el Comité Nacional para la Administración de Gaza, según The Times of Israel.

Nikolai Mladenov, confirmado por la Casa Blanca como miembro de la ‘Junta de Paz’ y Alto Representante para Gaza, es un diplomático con larga experiencia en Oriente Medio, donde fue representante de la ONU en Irak y coordinador para el proceso de paz.

Este sábado ya acudieron a Jerusalén el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, para mantener una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El encuentro versó principalmente sobre Gaza, abordando el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para recuperar el cadáver del último rehén en el enclave, Ran Gvili; según la prensa israelí.

«Estados Unidos e Israel mantienen una relación sólida y duradera, basada en una estrecha coordinación y prioridades compartidas. La conversación fue constructiva y positiva y ambas partes coincidieron en los próximos pasos y en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región», expresó Witkoff en un mensaje publicado en su cuenta de X. EFE

ybp/rf