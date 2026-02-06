Nicole Begué, la esquiadora nacida en EEUU de madre venezolana que competirá por Argentina

4 minutos

Sebastián Rodríguez Mora y Pablo Duer

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- Nicole Begué, esquiadora alpina de 19 años nacida en Estados Unidos y de madre venezolana, eligió seguir el mismo camino de su padre argentino y competirá con la celeste y blanca en su debut olímpico en los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026, decisión que, en entrevista con EFE, dijo se debe a que la siente su verdadera patria.

Nicole nació en Miami, creció esquiando en los cerros de la Patagonia y hoy vive entre Argentina y Europa.

Su padre, Gastón Begué, nació en Ushuaia, conocida en Argentina como «la ciudad del fin del mundo» por ser la más austral de su territorio.

En esa misma ciudad, su abuelo, Juan Carlos Begué, fundó el centro de esquí del Cerro Castor, uno de los más importantes y populares del país.

«Yo arranqué con el esquí porque toda mi familia está en el mundo de la nieve. Con el cerro, y papá siendo esquiador, desde muy chica ya me llevaba en la mochila», relata la joven en diálogo con EFE, sobre sus primeras experiencias en el deporte en la espalda de su padre, que representó a Argentina en los Juegos de Olímpicos de Invierno de Albertville (Francia) 1992 y Lillehammer (Noruega) 1994.

«Después, a los dos años me puse los esquíes y empecé a subir con él, siempre esquiando, y él, a mi lado obvio, esquiaba conmigo, fue el que me enseñó», recuerda, en un perfecto español rioplatense.

Por motivos familiares, a los cinco años regresó a Estados Unidos, donde estaba radicada la familia de su madre, de origen venezolano.

Pese a eso, siguió viajando a Argentina para esquiar junto a su padre durante el invierno, y a los diez años comenzó a hacer doble temporada, pasando el verano austral en las frías y pintorescas montañas de Vail, Colorado.

«Creo que me di cuenta que me quería dedicar a esto cuando arranqué a hacer la doble temporada, con mis padres haciendo el esfuerzo de ir a Vail conmigo. Arrancamos yendo un mes, después se convirtió en estancias de cinco meses y ellos ahí, apoyándome, llevándome al club todos los días, a las carreras», menciona Nicole desde Italia mientras se prepara para su primera experiencia olímpica.

En 2024, participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Gangwon (Corea del Sur), pero la bandera que llevaba en su traje no era la blanquiceleste, sino la de Estados Unidos.

«Fui a los Juegos con el equipo americano y me la pasé con el equipo argentino», expresa la joven, que pese a haber clasificado como reserva a aquella competición, logró hacerse un lugar en el equipo y terminó como la mejor esquiadora estadounidense, con un sexto puesto en el supergigante y un 12º en la combinada.

En su decisión de cambiar de equipo para la cita de Milán Cortina 2026, influyeron tanto su sentir argentino como la dificultad de ingresar en el equipo estadounidense: «Estados Unidos tiene una estructura enorme, en vez de ser 10 chicas como en Argentina, son 50, entonces es más difícil llegar, no es imposible, pero es más difícil».

En diciembre pasado, Nicole ya se estrenó con la bandera argentina en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de Saint Moritz, donde finalizó en el puesto 55°.

Con vistas a la cita olímpica, apunta sobre todo a «vivir la experiencia y aprender de los más top», pero tiene claros cuáles son sus objetivos: «Estar entre las primeras 30 me pondría muy contenta, y si entro en las primeras 25, feliz de la vida».

En paralelo con el esquí, Nicole comenzó en octubre pasado la carrera de Economía y Finanzas en la Universidad de Palermo, de Buenos Aires. Debido a que está en constante movimiento y tiene una ajustada agenda de entrenamiento, lo hace de forma virtual, al igual que hizo con sus últimos años de escuela: «Ya es una carga el deporte, el tener que ir al gimnasio, el irte a dormir temprano, y el estudio es como que le suma, justo ahora acabo de tener exámenes de cinco asignaturas, más los entrenamientos, fue un montón».

La joven esquiadora comenzará su participación este domingo en la categoría descenso individual, continuará el martes en descenso y eslalon combinados por equipos, luego el jueves en supergigante y el domingo en las dos mangas de eslalon gigante.

Nicole integra la delegación de ocho competidores argentinos clasificados para la cita olímpica: Francesca Baruzzi y Tiziano Gravier la acompañarán en esquí alpino; Franco Dal Farra, Nahiara Díaz, Agustina Groetzner y Mateo Sauma competirán en esquí de fondo; y Verónica Ravenna lo hará en luge. EFE

smo-pd/cmm

(foto)