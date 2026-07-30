Nicole Kidman y Zoe Saldaña encabezan el estreno de ‘Lioness’ en Nueva York

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Nueva York, 29 jul (EFE).- Las actrices Zoe Saldaña y Nicole Kidman encabezaron este miércoles en Nueva York la alfombra roja de la presentación de la tercera temporada de ‘Lioness’, el thriller de espionaje creado por Taylor Sheridan.

El estreno reunió en el SVA Theater de la Gran Manzana al equipo de la serie, que tiene como principales protagonistas a Saldaña, de ascendencia dominicana, y a Kidman, descendiente de una aristocrática familia australiana.

“Mi personaje, Joe, es una mujer que se convence de que puede tenerlo todo. Muchas mujeres trabajamos tanto, con tanta responsabilidad y damos el 120 %. Hemos visto muchos personajes como este interpretados por hombres ya. Es un personaje muy complejo, muy bien escrito”, dijo Saldaña en una presentación antes del estreno el SVA.

Kidman destacó que la serie refleja precisamente que hay muchas mujeres fuera de la ficción como el que interpreta Saldaña o el suyo, una alta funcionaria de la CIA que supervisa el programa Lioness y dirige las operaciones desde el nivel estratégico.

La tercera temporada, que llegará a Paramount+ en Estados Unidos el próximo 2 de agosto, vuelve a situar a Joe dentro del programa Lioness, una unidad encubierta de la CIA dedicada a infiltrar agentes en misiones de alto riesgo.

Creada por Taylor Sheridan, responsable de éxitos como ‘Yellowstone’, ‘1923’ y ‘Tulsa King’, la serie combina operaciones militares, espionaje internacional y conflictos personales inspirados en un programa militar estadounidense utilizado durante la guerra de Irak.

Saldaña y Kidman ejercen además como productoras ejecutivas de la producción. EFE

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