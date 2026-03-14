Niegan la amnistía para un abogado de la líder opositora venezolana María Corina Machado

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Un tribunal negó la solicitud de amnistía para Perkins Rocha, asesor legal de la líder opositora y Nobel de Paz, María Corina Machado, casi un mes después de la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela.

El instrumento fue impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez bajo la presión que ejerce Estados Unidos desde que derrocó a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

Rocha, abogado y estrecho colaborador de Machado, está en prisión domiciliaria con un grillete electrónico en su tobillo y medidas cautelares «muy estrictas», según alertó su esposa tras su excarcelación el 8 de febrero.

«Se decreta sin lugar el sobreseimiento de la causa», se lee en una boleta de notificación publicada por Rocha en redes sociales. El documento no detalla las razones para negar la solicitud.

El abogado, de 63 años, fue arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio del ese año.

La oposición denunció fraude y reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato apadrinado por Machado.

«Manifiesto públicamente mi rechazo y contrariedad a este fallo», escribió el abogado en X. Alega que el juez «ha incurrido en un grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance» de la ley de amnistía.

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática también rechazó la decisión. «Contradice el espíritu de la ley y mantiene el uso del sistema penal como instrumento contra la disidencia», reza un comunicado en X.

Rocha apelará la decisión, una posibilidad que contempla la propia ley.

El instrumento exige a sus posibles beneficiarios solicitar la amnistía ante los mismos tribunales que los sentenciaron en primer lugar.

Oenegés han alertado de que la ley es insuficiente y excluyente, además de que se aplica con discrecionalidad.

Una comisión parlamentaria que hace seguimiento a la aplicación de la ley registra 253 liberaciones y 7.000 medidas de libertad plena a personas que tenían medidas cautelares.

La oenegé Foro Penal denuncia que aún hay más de 500 presos políticos y que estudian otros 1.000 reportes de antiguas detenciones arbitrarias que no tenían contabilizadas porque salieron a la luz en las últimas semanas.

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