Niegan libertad condicional a Erik Menéndez décadas después del asesinato de sus padres

afp_tickers

3 minutos

En prisión por asesinar a sus padres en 1989, a Erik Menéndez se le negó este jueves la libertad condicional en una audiencia ante una comisión judicial encargada de evaluar su solicitud y la de su hermano Lyle, sobre la que decidirá el viernes.

A Erik, de 54 años, «se le negó la libertad condicional durante (un período de) tres años» en la audiencia, según un comunicado de la comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.

La decisión representa un golpe al reclamo de su familia y amigos, que además apoyan celebridades como Kim Kardashian, en un movimiento que creció en los últimos años alimentado por una serie y un documental, éxitos de Netflix el año pasado.

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional por un parricidio que sacudió a Estados Unidos en la década de 1990.

Los mediáticos hermanos alegaron abusos sexuales de su padre en justificación del crimen, en uno de los primeros juicios retransmitidos por televisión en Estados Unidos.

Luego de más de tres décadas encarcelados con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena, los hermanos conquistaron una importante victoria legal en mayo, cuando la justicia estadounidense alivió los términos de su sentencia.

Esto les dio derecho a pedir la libertad condicional, si demuestran que se arrepienten y que no representan un peligro para la sociedad.

La audiencia de este jueves, cerrada al público, duró todo el día, y no las dos o tres horas que estaba previsto.

Erik apareció por videoconferencia desde la prisión de San Diego, donde él y su hermano se encuentran detenidos.

Dos o tres miembros, cuyas identidades la comisión no divulgó, lo interrogaron sobre su comportamiento y actitud con respecto a los asesinatos.

El caso de Lyle, de 57 años, se examinará el viernes por separado.

– «Responsabilidad» –

«Durante más de 35 años, han demostrado una evolución constante. Han asumido toda la responsabilidad de sus actos», dice un comunicado de Justice for Erik and Lyle Coalition, un grupo de apoyo que incluye a miembros de su familia.

El asesinato del poderoso empresario musical de origen cubano José Menéndez y de su esposa Kitty Menéndez estremeció a Estados Unidos en 1989.

Los hermanos, entonces de 21 y 18 años, abrieron fuego a sangre fría contra sus padres mientras estos veían televisión. Dispararon varias veces, e incluso recargaron y asesinaron a su madre.

Inicialmente intentaron armar una coartada y le atribuyeron el brutal homicidio a la mafia.

Pero tras la confesión de Erik con su terapeuta, las autoridades no demoraron en detenerlos.

En un juicio muy mediático, su defensa afirmó que el crimen fue consecuencia de años de abuso psicológico y sexual a manos de un padre violento y una madre negligente.

Pero la Fiscalía los acusó de planear el homicidio doble para hacerse con una multimillonaria herencia.

Un primer jurado no alcanzó un veredicto unánime, pero el segundo juicio terminó con la condena a cadena perpetua.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, litiga contra su liberación bajo el argumento de que los hermanos no han hecho acto de contrición por el crimen, y de que no hay elementos legales que sustenten un nuevo juicio o un cambio en la sentencia.

hg/rfo/aem/atm/dg/nn