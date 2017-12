Derechos de autor

Varados por mal tiempo, 400 pasajeros 11 de diciembre de 2017 - 11:19 La normalidad se reestablece en las vías de comunicación en Suiza, luego de que la nieve y el hielo causaran severas perturbaciones durante el domingo, primer día del horario de invierno para los ferrocarriles suizos. Los 400 pasajeros de un tren que cubría la ruta interregional entre Sion (Valais) y Lausana (Vaud), y quedó bloqueado, debieron ser evacuados por elementos de Protección Civil y la mitad de entre ellos debieron pernoctar en una escuela cercana, en la comuna de Bex. Además de la nieve, el hielo que se formó como consecuencia de las altas temperaturas generó una serie de problemas en vías terrestres y aéreas. El aeropuerto de Zúrich debió sus pender sus operaciones durante unas horas. En las carreteras se registraron largas filas de automóviles y una serie de accidentes menores, y fueron suspendidas diversas corridas de ferrocarriles, principalmente en los cantones de Vaud y del Valais.