Nigeria acusa a diez personas, incluidos tres mexicanos, de producción ilegal de drogas

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Lagos, 11 jul (EFE).- La Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA, en inglés) de Nigeria ha acusado a diez personas, entre ellas siete nigerianos y tres mexicanos, de operar un «superlaboratorio» ilegal de producción de drogas en el país.

En un comunicado que recogen medios locales este sábado, la NDLEA formuló el viernes once cargos contra los sospechosos, que comparecieron ese día ante el Tribunal Superior Federal de Lagos, relacionados con la instalación de un laboratorio clandestino de metanfetamina.

En mayo, agentes de la NDLEA arrestaron a la mayoría de los sospechosos durante una redada en el laboratorio, que producía cerca 2.500 kilos de metanfetamina valorados en 480.000 millones de nairas (unos 304 millones de euros), en la localidad de Mowe, en el estado de Ogun (suroeste), cerca de Lagos.

Los acusados mexicanos fueron identificados como Juan Carlos Meza Torrero, de 49 años, Nemecio Martínez Félix, 46; y Jesús López Valles, de 40, precisó la agencia antidrogas, al destacar a Anochili Innocent, de 63 años y detenido en Lagos, como cabecilla del cártel.

A los sospechosos se les acusa de establecer un laboratorio clandestino para la preparación, procesamiento y producción de metanfetamina; dirigir y organizar una red de narcotráfico; transportar ilegalmente precursores químicos, incluyendo acetona y ácido clorhídrico; y poseer ilegalmente 2.419,48 kilos de metanfetamina, entre otros delitos.

Los acusados se declararon no culpables y el juez Musa Kakaki ordenó su ingreso en un centro penitenciario, aplazando el caso para el 16 y el 22 de julio para la audiencia de solicitud de libertad bajo fianza y el juicio, respectivamente.

El director de la NDLEA, Mohammed Marwa, afirmó que este caso representa un importante desmantelamiento de una red de producción de narcóticos a escala industrial y demuestra el carácter cada vez más transnacional del narcotráfico.

«La presencia de ciudadanos mexicanos entre los arrestados y procesados ​​hoy evidencia el alarmante alcance de los cárteles internacionales de la droga que intentan afianzarse en Nigeria», subrayó.

«Pero la agencia -advirtió Marwa- no cejará en su empeño de localizar y desmantelar todas estas redes, por muy ocultas o financiadas que estén». EFE

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