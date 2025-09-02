Nigeria admite dificultades para cubrir los gastos de varias embajadas en el extranjero

Nairobi, 2 sep (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria, una de las principales economías y uno de los mayores productores de petróleo de África, ha admitido «limitaciones financieras y operativas» en varias embajadas en el extranjero.

El Ministerio reconoció que esas limitaciones afectan al buen funcionamiento de las misiones diplomáticas, «incluyendo la imposibilidad de pagar los salarios del personal contratado localmente, las obligaciones financieras con los proveedores de servicios, el alquiler a los arrendadores y la asignación por servicio exterior a los funcionarios nacionales», según afirmó en un comunicado recogido este martes en medios locales.

Las embajadas, indicó, «no son inmunes a la situación económica interna y a los desafíos que conlleva para las operaciones gubernamentales».

«La situación financiera de nuestras misiones se debe a limitaciones presupuestarias a lo largo de los años, lo que ha provocado déficits en las asignaciones, lo que a su vez ha afectado significativamente el funcionamiento óptimo de muchas de nuestras misiones en el extranjero y la capacidad de cumplir eficazmente con sus mandatos diplomáticos y consulares fundamentales», subrayó.

El Gobierno nigeriano, que cuenta con más de cien embajadas y consulados en todo el mundo, aseguró que está tomando «medidas decisivas y concretas» para paliar la situación, como «la aprobación y liberación de fondos especiales de intervención», si bien no precisó que legaciones sufren la escasez de fondos.

«Confiamos en que los desafíos actuales son temporales y se superarán gracias a los esfuerzos concertados de esta Administración», agregó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, al reafirmar el compromiso de Nigeria con «una diplomacia internacional sólida y dinámica».

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, estableció el pasado mes un objetivo de crecimiento económico anual del 7 % para 2027, con el objetivo de sacar a millones de personas de la pobreza y expandir la economía a cuatro veces su tamaño actual para 2030.

Desde que asumió el cargo en 2023, Tinubu ha eliminado los subsidios a la gasolina y la electricidad y ha devaluado la naira para impulsar la alicaída economía nacional.

Sin embargo, estas medidas desencadenaron la peor crisis del costo de la vida en una generación y aún no han acelerado el crecimiento en Nigeria, país más poblado de África con más de 230 millones de habitantes. EFE

