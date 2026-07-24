Nigeria ampliará el Ejército con nuevas divisiones y 28.000 reclutas por la inseguridad

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Nairobi, 24 jul (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ha aprobado la ampliación de la estructura del Ejército de 8 a 12 divisiones y el reclutamiento de 28.000 nuevos efectivos con el fin de «reforzar la seguridad nacional» ante las múltiples crisis de violencia que golpean al país, informó la Presidencia.

La medida busca «descentralizar» la toma de decisiones operativas, acelerar la respuesta militar ante amenazas emergentes y mejorar la protección de infraestructuras críticas y fronteras, entre otros objetivos, según un comunicado publicado en la red social X.

El plan de expansión se ejecutará en dos fases: la primera incluirá el establecimiento de tres de las nuevas divisiones y la reorganización de las existentes para septiembre, y durante la segunda, se creará la cuarta nueva unidad operativa para diciembre.

Las nuevas divisiones se ubicarán en puntos estratégicos del centro, el noreste y el sur del país, con sedes en Makurdi, Ilorin, Jalingo y Benin City, para «reforzar las operaciones de contrainsurgencia y seguridad interior», de acuerdo al texto, recogido este viernes por medios locales.

El anuncio se produce en un contexto en el que Nigeria, el país más poblado de África, con más de 213 millones de habitantes, enfrenta un complejo escenario de seguridad.

Algunos estados del país, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del territorio y a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto. EFE

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