Nigeria concede asilo a un opositor de Guinea-Bisáu por amenazas tras el golpe de Estado

3 minutos

Nairobi, 1 dic (EFE).- El Gobierno de Nigeria brindará asilo a un candidato presidencial de Guinea-Bisaú, el opositor Fernando Dias da Costa, en su embajada en el país por “amenazas inminentes contra su vida”, tras el golpe de Estado que dieron los militares el 26 de noviembre pasado.

“El presidente (nigeriano) Bola Ahmed Tinubu (…) ha aprobado de manera generosa la provisión de protección y seguridad en las instalaciones de la Embajada de Nigeria en la República de Guinea-Bisáu para Fernando Dias Da Costa”, confirmó el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, en una carta dirigida a Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).

“La decisión del presidente es una medida proactiva para garantizar la seguridad del Sr. Da Costa, en respuesta a amenazas inminentes contra su vida”, indicó Tuggar en el documento, fechado el domingo y difundido este lunes.

El ministro también solicitó al presidente rotatorio de la organización y mandatario de Sierra Leona, Julius Maada Bio, que la Misión de Apoyo a la Estabilización de la Cedeao en Guinea-Bissau proporcione protección y seguridad mientras Da Costa se encuentre en la embajada de Nigeria.

“La decisión de alojar al Sr. Da Costa en las instalaciones de Nigeria subraya nuestro firme compromiso de salvaguardar las aspiraciones democráticas y la voluntad soberana del buen pueblo de la República de Guinea-Bisáu”, añadió el ministro.

Bio se encuentra este lunes en Guinea-Bisáu para reunirse con los líderes golpistas y entablar un diálogo que permita el restablecimiento del orden constitucional en este país de África limítrofe con Senegal y Guinea-Conakri.

Los militares dieron un golpe de Estado el miércoles pasado, antes del anuncio al día siguiente de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

Elegido en 2019, el presidente Umaro Sissoco Embaló -que huyó a Senegal tras el golpe y, desde ese país, viajó a la República del Congo- ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

En los comicios, tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, Dias da Costa, se adjudicaron la victoria.

El 27 de noviembre, el general Horta N’ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado como “presidente de transición” por un año.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Además, su costa atlántica la convierte en una ruta clave del tráfico de cocaína entre América Latina y Europa, lo que incrementa la presión de redes criminales sobre la vida política del país. EFE

aam/pa/lar